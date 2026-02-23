Logo R7.com
Hoje em dia

Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta segunda-feira (23)

Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Diário das Celebridades|Do R7

Veja no quadro Diário das Celebridades desta segunda (23): Sertanejo Murilo Huff recebe alta médica após ser internado com uma virose. Cantor João Gomes é tietado por funcionários do local onde foi tirar a primeira CNH. E ainda: Menino que confundiu Joelma com Ana Castela e viralizou foi conhecer a cantora paraense.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

