Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta segunda-feira (23)
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Veja no quadro Diário das Celebridades desta segunda (23): Ludmilla vence ação milionária contra ex-empresário. Cantora Chappel Roan fala sobre a polêmica com a família do jogador do Flamengo, Jorginho. E ainda: mãe de Lucas Lucco raspa os cabelos depois de receber diagnóstico de alopecia.
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