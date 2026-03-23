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Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta segunda-feira (23)

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Diário das Celebridades|Do R7

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Veja no quadro Diário das Celebridades desta segunda (23): Ludmilla vence ação milionária contra ex-empresário. Cantora Chappel Roan fala sobre a polêmica com a família do jogador do Flamengo, Jorginho. E ainda: mãe de Lucas Lucco raspa os cabelos depois de receber diagnóstico de alopecia.

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  • keila-jimenez

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