Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta segunda-feira (24)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta segunda (24): Maria Ribeiro revela que foi vítima de assalto em SP e teve prejuízo de R$ 30 mil. Maiara, da dupla com Maraisa, termina namoro com empresário. E ainda: Simone revela que a relação com a irmã Simaria está no melhor momento desde o fim da dupla.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!