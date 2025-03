Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta segunda-feira (24)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta segunda (24): Aos 58 anos, cantor Netinho revela diagnóstico de câncer no sistema linfático. Mari Fernandez se emociona em show ao receber o carinho do público de Portugal. E ainda: Zé Neto e Cristiano vão passar por várias cidades do Brasil com a turnê "Intenso".



