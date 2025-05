Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta segunda-feira (26)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta segunda (26): Murilo Huff mostra reencontro emocionante com o filho Léo. Henrique, da dupla com Juliano, se emociona ao ver a filha, de 6 anos, comandando um leilão. E ainda: Sandy assume relação e aparece com o namorado em evento público.



