Veja no quadro Diário das Celebridades desta segunda (27): Filha de Lore Improta e Leo Santana passa no 'Teste de Confiança' com batata frita. Biel se ajoelha para pedir Tays Reis em casamento. E ainda: Ludmilla canta com a mãe debaixo de uma furte chuva durante show em Florianópolis (SC).