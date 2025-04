Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta segunda-feira (28)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta segunda (28): Gilberto Gil se emociona ao fazer dueto com a filha, Preta, no show em SP. Joelma é internada às pressas em Goiânia (GO) após desconforto abdominal. E ainda: Maíra Cardi revela nova gravidez com Thiago Nigro e desabafa sobre problema de saúde.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!