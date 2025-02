Veja no quadro Diário das Celebridades desta segunda (3): Simone Mendes é visitada pelo marido Kaká Diniz no hospital. Vera Viel corta os cabelos para marcar um novo ciclo depois de vencer o câncer. E ainda: Nicolas Prattes mostra o resultado das aulas de samba para acompanhar Sabrina Sato no Carnaval.