Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta segunda-feira (5)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta segunda (5): Isis Valverde e Marcus Buaiz se casam no interior de SP com a presença de famosos. Closet de Virginia Fonseca tem 300 metros quadrados e porta blindada. E ainda: Michel Teló encanta os seguidores com imagens da viagem pelo Caribe com a família.



