Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta segunda-feira (7)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta segunda (7): Virginia Fonseca ganha festa surpresa com tema ‘Shrek’ para comemorar os 26 anos. Bella, filha dos atores José Loreto e Débora Nascimento, completa 7 anos com festão. E ainda: Barbara Evans comemora os 3 anos da filha Ayla com parentes e amigos.



