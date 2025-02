Veja no quadro Diário das Celebridades desta sexta (17): Fernanda Torres é entrevistada no programa do apresentador Jimmy Kimmel na TV dos EUA. Leonardo DiCaprio vai doar R$ 6 milhões para ajudar vítimas dos incêndios na Califórnia (EUA). Justin Bieber bloqueia sogro nas redes sociais após ele insinuar crise no casamento do cantor.