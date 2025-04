Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta sexta-feira (11)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta sexta (11): Em tratamento contra um câncer no pâncreas, Tony Bellotto se recupera de cirurgia. Isis Valverde e Marcus Buaiz terão casamento luxuoso avaliado em mais de R$ 5 milhões. E ainda: Gustavo Mioto mostra os bastidores do dueto com Fábio Jr que está no novo álbum dele.



