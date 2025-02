Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta sexta-feira (14)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta sexta (14): Graciele Lacerda posta fotos do quarto da filha Clara, fruto do casamento com Zezé Di Camargo. Luan Santana compartilha com os fãs imagens da ‘Fazenda Meteoro’. E ainda: Viih Tube comemora os três meses de Ravi e relembra período em que ele ficou na UTI.



