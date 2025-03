Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta sexta-feira (14)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta sexta (14): Luiza Possi desabafa sobre a luta contra depressão e o preconceito sobre a doença. Lexa retorna ao trabalho após a morte da filha e ganha o carinho dos funcionários. E ainda: Amado Batista se casa no civil com ex-miss em evento restrito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!