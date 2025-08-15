Logo R7.com
Hoje em dia

Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta sexta-feira (15)

Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Diário das Celebridades|Do R7

Veja no quadro Diário das Celebridades desta sexta (15): Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso adiam a segunda lua de mel por causa de mudança. Marília Gabriela cancela apresentações de peça teatral por motivo de saúde. E ainda: Zé Felipe retorna às origens sertanejas no lançamento do novo projeto musical.

