Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta sexta-feira (16)

Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Diário das Celebridades|Do R7

Veja no quadro Diário das Celebridades desta sexta (16): Mãe de Marília Mendonça enaltece o carinho da esposa de Murilo Huff com o neto, Léo. Grávida do terceiro filho, Sthefany Brito compartilha registro de viagem com o marido pela França. E ainda: Cantor Léo Santana revela sentir os mesmos sintomas de gravidez que Lore Improta.

