Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta sexta-feira (16)
Veja no quadro Diário das Celebridades desta sexta (16): Mãe de Marília Mendonça enaltece o carinho da esposa de Murilo Huff com o neto, Léo. Grávida do terceiro filho, Sthefany Brito compartilha registro de viagem com o marido pela França. E ainda: Cantor Léo Santana revela sentir os mesmos sintomas de gravidez que Lore Improta.
Harry Styles volta à ativa em 6 de março após 'dois anos sem fazer nada'
Cantor britânico anunciou o seu novo álbum na última quinta-feira (15) em publicação nas redes sociais
Oprah Winfrey revela que ganhou nove quilos após parar de usar canetas emagrecedoras
Antes, a apresentadora havia perdido 23 quilos durante um ano de tratamento
Naldo Benny revela dieta que o fez perder 20 quilos para o Carnaval
Cantor disse que toma seis litros de água por dia, além de eliminar doces e reduzir o consumo de massas e carne vermelha
Léo Santana diz que está com os mesmos sintomas da esposa, grávida do segundo filho
Lore Improta revelou que o cantor tem sentido muito sono, fome, enjoo e até queda de pressão
Hugh Jackman pede amante em casamento após terminar relação de 27 anos
Intérprete do Wolverine se separou de Deborra-Lee Furness depois de se apaixonar por Sutton Foster durante musical da Broadway
Timothée Chalamet e Kylie Jenner escondem que moram juntos há mais de um ano
Casal mantém vida a dois em total sigilo e alimenta rumores de que a relação pode virar casamento em breve
Mansão de ‘Um Maluco no Pedaço’ está à venda por R$ 161 milhões
Imóvel foi construído por volta de 1930 e tem 6 quartos e 7 banheiros
Filme de Marília Mendonça busca atriz para interpretar a Rainha da Sofrência
Produção abandonou a ideia de escalar uma famosa e abriu seleção para jovens de 18 a 25 anos que cantem e se pareçam com ela
Ana Castela bebe um pouco a mais, mas não falta ao treino na academia
"Já que você treinou, não vou brigar", disse a mãe da Boiadeira nas redes sociais
Filha de Neymar, Mavie dá comida na boca da irmã e encanta o público
Bruna Biancardi revelou que a herdeira mais velha adora participar dos cuidados com a pequena, de seis meses
Gisele Bündchen mostra o filho caçula de costas e com rosto escondido em novas fotos
Modelo desmentiu os rumores de uma crise na família ao aparecer ao lado do marido, Joaquim Valente
Gracyanne Barbosa assume namoro com empresário e publica primeira foto; saiba quem é
Os dois vêm sendo vistos juntos e, inclusive, passaram o réveillon em Trancoso (BA)