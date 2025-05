Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta sexta-feira (16)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta sexta (16): Eliezer revela que a mãe se mudou para a casa dele com Viih Tube para tratar depressão. Ana Paula Renault é internada às pressas e passa por cirurgia na coluna. E ainda: Gusttavo Lima vai em praça de Goiânia (GO) comer o lanche que consumia antes da fama.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!