Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta sexta-feira (21)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta sexta (21): Whindersson Nunes é internado em uma clínica psiquiátrica para tratar da depressão. Kevinho mostra transformação no corpo após superar compulsão alimentar. E ainda: Maiara, da dupla com Maraisa, exibe novo visual com cabelos curtos durante viagem de férias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!