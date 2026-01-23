Logo R7.com
Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta sexta-feira (23)

Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Diário das Celebridades|Do R7

Veja no quadro Diário das Celebridades desta sexta (23): Diretor mostra a reação do ator Wagner Moura quando descobriu que foi indicado ao Oscar. Cantora Iza brinca na chuva com a filha, Nala, e encanta a internet. E ainda: Zé Felipe pede para o filho falar "papai" e o pequeno José Leonardo diz "mamãe".

