Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta sexta-feira (23)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta sexta (23): Diretor mostra a reação do ator Wagner Moura quando descobriu que foi indicado ao Oscar. Cantora Iza brinca na chuva com a filha, Nala, e encanta a internet. E ainda: Zé Felipe pede para o filho falar "papai" e o pequeno José Leonardo diz "mamãe".



