Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta sexta-feira (23)
Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos
Veja no quadro Diário das Celebridades desta sexta (23): Diretor mostra a reação do ator Wagner Moura quando descobriu que foi indicado ao Oscar. Cantora Iza brinca na chuva com a filha, Nala, e encanta a internet. E ainda: Zé Felipe pede para o filho falar "papai" e o pequeno José Leonardo diz "mamãe".
Zé Felipe leva fora do filho que queria a atenção da mãe
José Leonardo não queria saber do pai e foi chamado de 'puxa-saco' de Virgínia Fonseca
Neymar chama Bruna Biancardi por apelido e faz a filha chorar; saiba por quê
Jogador deixou Mavie triste quando disse que ia deixá-la em casa com a "bruxa"
Leonardo volta ao hospital pouco tempo depois de ter sido internado; saiba o porquê
O sertanejo realizou um procedimento estético para retirar excesso de pele nas pálpebras
Indicado ao Oscar, Wagner Moura prestigia grife na Semana de Moda de Paris ao lado de Lewis Hamilton
'O Agente Secreto' conquistou quatro indicações na premiação, e a torcida brasileira foi à loucura
Cascão de Hollywood? Ashton Kutcher nega boato de que não gosta de tomar banho
Ator e a esposa, Mila Kunis, têm fama de 'sujinhos' desde que deram entrevista em 2021
Zé Neto aparece com picape de 6 metros avaliada em R$1,5 milhão
Cantor, da dupla com Cristiano, voltou aos palcos e mandou trazer para o Brasil uma Ford de invejar
Gisele Bündchen faz homenagem para Valentino e relembra desfiles: 'Gênio'
Modelo brasileira relembrou momentos quando entrava na passarela de mãos dadas com o estilista
Bruno Mars lança ‘I Just Might’ e dispara em 1° lugar na Billboard; ouça
O cantor prepara lançamento do álbum ‘The Romantic’, que promete muitos hits
Em meio a tensões globais, Katy Perry e Justin Trudeau surgem em clima de romance em Davos
Cantora foi flagrada trocando gestos carinhosos com o namorado durante evento
Ana Castela cai de jet-ski durante férias em Balneário Camboriú (SC)
Boiadeira brincou com a situação nas redes sociais, e ninguém saiu ferido
Fernanda Lima revela dica de beleza e diz que parou de usar desodorante
Apresentadora trocou os compostos prontos por sabonete de enxofre nas axilas
Ítalo Ferreira autografa prancha no meio do mar enquanto surfava
O campeão olímpico curtia suas férias quando foi surpreendido por um fã após ‘pegar uma onda’