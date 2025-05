Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta sexta-feira (23)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta sexta (23): Leonardo celebra 40 anos de carreira e grava novo DVD com a presença de familiares. Escola de samba Grande Rio anuncia Virginia Fonseca como nova rainha de bateria. E ainda: Maisa comemora 23 anos de vida com bolo da ‘Hello Kitty’ ao lado de amigos.



