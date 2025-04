Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta sexta-feira (25)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta sexta (25): Mateus, da dupla com Jorge, passa por cirurgia de emergência e fica fora dos shows de turnê. Ludmilla reúne familiares e amigos em um festão para comemorar os 30 anos. E ainda: Festa reúne as 100 personalidades mais influentes do planeta, segundo revista.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!