Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Hoje em dia

Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta sexta-feira (29)

Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Diário das Celebridades|Do R7

Veja no quadro Diário das Celebridades desta sexta (29): Carol Ribeiro fala sobre a rotina no trabalho após diagnóstico de esclerose múltipla. Henrique & Juliano prestigiam a festa de aniversário de Jorge, da dupla com Mateus. E ainda: Gabriel Medina oficializa namoro com a modelo Isabella Arantes.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • hoje-em-dia
  • keila-jimenez
  • diario-das-celebridades

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.