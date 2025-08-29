Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta sexta-feira (29)
Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos
Veja no quadro Diário das Celebridades desta sexta (29): Carol Ribeiro fala sobre a rotina no trabalho após diagnóstico de esclerose múltipla. Henrique & Juliano prestigiam a festa de aniversário de Jorge, da dupla com Mateus. E ainda: Gabriel Medina oficializa namoro com a modelo Isabella Arantes.
