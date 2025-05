Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta sexta-feira (30)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta sexta (30): João Gomes realiza o sonho de fazer uma parceria com Marisa Monte. Giovanna Ewbank surpreende fãs ao revelar que teve perda parcial da audição na infância. E ainda: Reynaldo Gianecchini mostra mudança dos cabelos grisalhos para loiro platinado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!