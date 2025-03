Veja no quadro Diário das Celebridades desta sexta (7): Mariana Rios realiza o sonho de conhecer o Japão e se encanta com o país asiático. Tatá Werneck faz aula de saxofone com o mesmo professor da infância. E ainda: Parte da herança do ator Ney Latorraca vai para a caridade.



