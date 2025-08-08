Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta sexta-feira (8)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta sexta (8): Fausto Silva continua internado e médicos constatam pequena melhora do apresentador. Ex-peoa Gabi Prado desabafa após publicar foto do filho recém-nascido por engano. E ainda: Tony Bellotto, do grupo Titãs, anuncia retorno aos palcos após cirurgia contra um câncer.



