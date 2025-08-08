Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Hoje em dia

Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta sexta-feira (8)

Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Diário das Celebridades|Do R7

Veja no quadro Diário das Celebridades desta sexta (8): Fausto Silva continua internado e médicos constatam pequena melhora do apresentador. Ex-peoa Gabi Prado desabafa após publicar foto do filho recém-nascido por engano. E ainda: Tony Bellotto, do grupo Titãs, anuncia retorno aos palcos após cirurgia contra um câncer.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • keila-jimenez
  • hoje-em-dia
  • diario-das-celebridades

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.