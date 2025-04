Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (1)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta terça (1): Cláudia Raia é criticada na internet após comentário sobre a gravidez de Carol Peixinho. Após encontro no palco, Gilberto Gil recebe visita de Marisa Monte em casa. E ainda: Giovanna Ewbank chama bombeiros para resgatar gatinho que ficou preso no motor do carro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!