Veja no quadro Diário das Celebridades desta terça (11): Preta Gil tranquiliza os fãs após ser internada na UTI com infecção urinária. João Gomes usa almofada com o cheiro dele para fazer o filho Jorge dormir. E ainda: Zezé Di Camargo diverte os netos tocando sanfona para eles.



