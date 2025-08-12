Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (12)
Keila Jimenez atualiza as últimas notícias do mundo dos famosos
Veja no quadro Diário das Celebridades desta terça-feira (12): Luan Santana diz que não vai mostrar o rosto da filha para não expor a criança. Yudi Tamashiro decide morar no Japão com a mulher e o filho do casal. E ainda: Rafael Vitti presta homenagem à mulher, Tatá Werneck, revelando os apelidos dela.
