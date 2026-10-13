Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (13)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta terça (13): Ivete Sangalo beija namorado durante show em Fortaleza, no Ceará. Trend do coreógrafo Damien Jalet, que já trabalhou com Madonna, vira febre na internet. E ainda: Sertanejo Luan Santana se veste de leão para Dia das Crianças da filha Serena.



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