Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (19)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta sexta (19): Lauana Prado passa por susto durante voo; Faustão recebe alta da UTI e segue recuperação; Fernanda Rodrigues alerta sobre câncer de pele; Marina Ruy Barbosa será Susanne Van Richtofen em série sobre presas da penitenciária de Tremembé; Gustavo Mioto deixa de seguir Ana Castella nas redes sociais; Paulo Oliveira e Diogo Nogueira mostram sintonia em show; Madonna comemora 67 anos em Siena, na Itália; e Camila Cabello interrompe apresentação no Japão para socorrer fã desmaiada.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!