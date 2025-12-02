Logo R7.com
Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (2)

Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Diário das Celebridades|Do R7

Veja no quadro Diário das Celebridades desta terça (2): Cantora Simone Mendes emociona aos fãs ao realizar sonho de fã de 94 anos. Sandy é reconhecida na plateia de um musical, solta a voz e é ovacionada pelo público. Marina Ruy Barbosa sobe ao palco para para cantar com a dupla Maiara & Maraisa.

