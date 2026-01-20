Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Hoje em dia

Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (20)

Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Diário das Celebridades|Do R7

  • Google News

Veja no quadro Diário das Celebridades desta terça (20): Apresentadora Fernanda Lima revela que trocou o desodorante pelo sabonete de enxofre. Leonardo diverte os seguidores mostrando o cardápio da dieta que ele está fazendo. E ainda: Ronnie Von compartilha vídeo em que dança com a sogra de 93 anos.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • diario-das-celebridades
  • keila-jimenez
  • hoje-em-dia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.