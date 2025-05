Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (20)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta terça (20): Mara Carvalho é atropelada pelo próprio carro, dirigido por manobrista de restaurante. Davi, primeiro filho de Yudi Tamashiro e Mila Braga, nasceu na última segunda-feira (19). E ainda: Leonardo é atacado por várias fãs no palco durante show no interior de SP.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!