Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (20)
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Veja no quadro Diário das Celebridades desta terça (20): Colegas do elenco da novela "Rebeldes" se reúnem no velório da atriz Lua Blanco. Saiba como está a saúde de Carlos Alberto de Nóbrega, internado em um hospital de SP. E ainda: Ana Castela mostra que leva jeito para a ginástica nas redes sociais.
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