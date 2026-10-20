Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (20)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta terça (20): Colegas do elenco da novela "Rebeldes" se reúnem no velório da atriz Lua Blanco. Saiba como está a saúde de Carlos Alberto de Nóbrega, internado em um hospital de SP. E ainda: Ana Castela mostra que leva jeito para a ginástica nas redes sociais.



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