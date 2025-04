Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (22)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta terça (22): Luciana Gimenez revela que luta diariamente contra a baixa autoestima. Viih Tube se desculpa com influenciadora digital após ser acusada de plagiar vídeo. E ainda: Juju Salimeni ajuda noivo fisiculturista pesando tudo que ele come.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!