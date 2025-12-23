Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (23)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta terça (23): Mariana Rios anuncia a chegada de Palo, seu filho com o empresário Juca Diniz. Ravi, filho de Viih Tube, sobre queimadura e passa por cirurgia. E ainda: campeão de A Fazenda 17, Dudu Camargo dá aliança de namoro a Saory Cardoso.



