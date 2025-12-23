Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (23)
Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos
Veja no quadro Diário das Celebridades desta terça (23): Mariana Rios anuncia a chegada de Palo, seu filho com o empresário Juca Diniz. Ravi, filho de Viih Tube, sobre queimadura e passa por cirurgia. E ainda: campeão de A Fazenda 17, Dudu Camargo dá aliança de namoro a Saory Cardoso.
Tom Brady faz publicações ‘chorosas’ após casamento de Gisele Bündchen
Supermodelo oficializou a união com o professor de jiu-jítsu Joaquim Valente, com quem teve o filho mais novo, River
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira esperam entregas de ‘publis’ para terminar namoro
Segundo Keila Jimenez, o relacionamento de cinco anos terminou de maneira pacífica entre ambas as partes
Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta segunda-feira (22)
Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos
Entenda o que aconteceu com bailarino de Lady Gaga em show na Austrália
Apresentação da cantora em Sydney teve muita chuva e deixou o palco escorregadio, provocando a queda do profissional
Virginia Fonseca assusta fãs ao mostrar resultado de procedimento estético no rosto
Influenciadora estava tentando se livrar de espinhas e marcas de acne, mas acabou com o rosto todo vermelho
Protagonista de A Escrava Isaura, Theo Becker fica em terceiro lugar em disputa de fisiculturismo
Ator participou do campeonato ao lado da esposa Raphaela, no último domingo (14), em Porto Alegre (RS)
Maisa Silva quase passa mal ao reencontrar Luan Santana em jogo do Corinthians
Cantor surpreendeu a atriz em camarote do estádio, na última quarta-feira (17), e a deixou completamente eufórica
Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (18)
Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos
Um ano de shampoo, Maldivas e vinho: veja o que os vencedores do Globo de Ouro vão ganhar
Bolsa de premiação, avaliada em R$ 2 milhões, ainda contempla um capacete infravermelho para ajudar no crescimento do cabelo
Finalistas de A Fazenda 17 curtem queima de fogos e se emocionam após anúncio do Top 4
Duda Wendling, Dudu Camargo, Fabiano Moraes e Saory Cardoso podem levar o prêmio milionário nesta quinta-feira (18)
The Rolling Stones desistem de turnê em 2026 por causa da saúde de Keith Richards
Guitarrista, de 81 anos, vive com artrite e não quer viajar o tempo todo para não comprometer o próprio bem-estar
Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (17)
Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos
Datena tranquiliza o público nas redes sociais após passar por cirurgia cardíaca
Apresentador, de 68 anos, realizou um procedimento para desentupir as artérias do coração
Filho de Marília Mendonça emociona ao tocar canções da mãe na bateria
Durante o próprio aniversário, o pequeno Léo performou alguns sucessos da Rainha da Sofrência ao lado do pai, Murilo Huff