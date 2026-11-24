Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (24)
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Veja no quadro Diário das Celebridades desta terça (24): Larissa Manoela vence processo contra gravadora por contrato assinado pelos pais. Claudia Leitte desabafa sobre críticas que recebeu na internet por novas músicas. E ainda: Lore Improta compartilha vídeo do pequeno Levi dançando e encanta a internet.
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