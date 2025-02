Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (25)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta terça (25): Avião com Ludmilla tem falha técnica e faz pouso de emergência no RJ. Hariany Almeida e Matheus Vargas terminam namoro e vídeo polêmico seria o motivo. E ainda: Ex-jogador Marcelinho Carioca se casa com a modelo Ariane Carvalho no interior de SP.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!