Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (26)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta terça (26): Após dez dias internada com gripe, Leci Brandão tem melhora e sai do isolamento no hospital. Virginia Fonseca surpreende os seguidores ao mostrar o “almocinho” com dez ovos cozidos. E ainda: Camila Queiroz e Klebber Toledo descobrem que vão ter uma menina e comemoram sete anos de união.



