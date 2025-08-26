Logo R7.com
Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (26)

Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Diário das Celebridades|Do R7

Veja no quadro Diário das Celebridades desta terça (26): Após dez dias internada com gripe, Leci Brandão tem melhora e sai do isolamento no hospital. Virginia Fonseca surpreende os seguidores ao mostrar o “almocinho” com dez ovos cozidos. E ainda: Camila Queiroz e Klebber Toledo descobrem que vão ter uma menina e comemoram sete anos de união.

