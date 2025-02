Veja no quadro Diário das Celebridades desta terça (28): César Menotti mostra que enfrentou alagamento e muito trânsito para fazer show no Paraná. Ivete Sangalo mostra a habilidade que vem ganhando com as aulas de surfe. E ainda: Lucas Lucco retorna aos palcos um ano após pausa para cuidar da saúde mental.