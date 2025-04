Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (29)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta terça (29): Pedro Sampaio denuncia golpe que usa a voz e a imagem dele na internet. Filhos de Cid Moreira processam a viúva do pai por maus-tratos e desvio da herança dele. E ainda: Caio Castro investe na carreira de piloto e tem usado "motorhome" durante as provas.



