Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (4)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta terça (4): Guitarrista da banda Titãs, Tony Bellotto, revela que está com um tumor no pâncreas. Kelly Key comemora 42 anos na academia e compara a vida a um "treino constante". E ainda: Nattanzinho ganha calcinha de fã em show e diz que a namorada estava nos bastidores.



