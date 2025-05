Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (6)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta terça (6): MC Guimê é processado por cancelar show em cima da hora em Mato Grosso do Sul. Dudu Azevedo volta a ensaiar com os amigos da antiga banda ‘Supernova’. E ainda: Carolina Dieckmann aparece com ‘bocão’ nas redes sociais e diz que é só uma alergia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!