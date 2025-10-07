Logo R7.com
Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (7)

Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Diário das Celebridades|Do R7

Veja no quadro Diário das Celebridades desta terça (7): Adriane Galisteu vai parar no hospital com lesão na perna por causa de exercícios. Ana Castela mostra mudanças do corpo após sete meses de atividades físicas. E ainda: Olívia, filha de Flávia Alessandra e Otaviano Costa, celebra os 15 anos com festa luxuosa.

