‘Casa dos sonhos’: Priscila Fantin e Bruno Lopes abrem as portas do novo lar de 450 m² em SP Junto há sete anos, casal optou por uma construção no estilo grego, dentro de um condomínio fechado

Diário das Celebridades|Do R7 29/11/2024 - 13h05 (Atualizado em 29/11/2024 - 13h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share