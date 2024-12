Com filha de dois meses, Iza afirma que só conseguiu retomar a carreira graças à rede de apoio Cantora disse que as famílias dela e do companheiro, Yuri Lima, são muito participativas e se revezam nos cuidados com Nala

Diário das Celebridades|Do R7 06/12/2024 - 12h50 (Atualizado em 06/12/2024 - 12h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share