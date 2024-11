Empenhado! Zezé Di Camargo revela segredos para curtir paternidade aos 62 anos

Zezé Di Camargo está caprichando nos exercícios físicos para receber a caçula, Clara, com muita alegria e disposição. A criança é a quarta filha do cantor de 62 anos, que revelou querer, no futuro, levar e buscá-la na escola sem “se rastejar”. Para isso, ele tem abusado da musculação e pedalado por 2 horas, todos os dias. Saiba mais!