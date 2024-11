Lindsay Lohan teria gasto R$ 1,7 milhão em procedimentos estéticos para parecer mais jovem

Após Lindsay Lohan chocar a internet ao surgir com aparência mais jovem, um médico especialista foi para as redes sociais “desvendar” o que a estrela teria feito. A estimativa é de que a estrela de Hollywood gastou R$ 1,7 milhão em procedimentos estéticos: lifting facial, cirurgia nas pálpebras e sobrancelhas, rinoplastia e tratamento com laser para as sardas. “Entrou na máquina do tempo, com certeza”, brincou Ana Hickmann. Veja o antes e depois!