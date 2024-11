Major RD sofre acidente com fogo e assusta plateia durante show no RJ

O rapper Major RD assustou a plateia que acompanhava um show dele, no Rio de Janeiro, ao sofrer um acidente com fogo. Ele se apresentava quando apoiou o pé em um aparelho de efeitos especiais que lança chamas para o alto. Ao sentir o calor na pele, correu para o outro lado do palco e foi prontamente atendido pelo Corpo de Bombeiros. Apesar de ter sofrido alguns ferimentos, o cantor voltou para terminar o show. Assista!