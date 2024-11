Nego do Borel se envolve em briga de rua no RJ e troca socos com desconhecido

Nego do Borel se envolveu em uma briga de rua com um desconhecido, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na manhã do último domingo (24) e, nas imagens, é possível ver o cantor trocar socos e chutes com o homem. Agentes de segurança que passavam pelo local tiveram que recorrer ao spray de pimenta para separar os dois e, após a confusão, os levaram para a delegacia. Assista!